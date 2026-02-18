Україна отримає додаткові 230 млн доларів на енергетичне обладнання

Програма розвитку ООН (ПРООН) виділила Україні додатково близько 230 млн доларів на 2026 рік для термінової закупівлі енергетичного обладнання. Про це повідомило Постійне представництво України при ООН 18 лютого.

Фінансування передбачає постачання та монтаж потужних когенераційних газотурбінних установок, трансформаторів, компресорних станцій, модульних котелень та іншого критично важливого обладнання для українських міст.

Серед ключових проєктів:

Кременчуцька ТЕЦ – 54 МВт газотурбінна установка (24 млн доларів),

Київ – 25 МВт когенераційні установки (20 млн доларів),

Одеса – 40 МВт (20 млн доларів),

Запоріжжя – 16,2 та 20 МВт (8 млн доларів),

Миколаїв – 9,8 МВт (5,5 млн доларів),

інші проєкти, що зміцнюють енергетичну стійкість міст.

На початок 2026 року ПРООН уже закупила обладнання загальною потужністю 572,3 МВт.

Як писав ZAXID.NET, у ніч на 3 лютого російські війська завдали найпотужнішого удару по енергосистемі України з початку року. За оцінкою групи ДТЕК, відновлення пошкоджених потужностей коштуватиме близько 300 млн євро, половину цієї суми компанія вже покрила власними силами, решту планує залучити з зовнішніх джерел до опалювального сезону 2026–2027 років.