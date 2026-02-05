Уряд дозволи бронювати ще одну категорію працівників, що водновлюють енергетику

Кабінет міністрів дозволив бронювати від мобілізації 100% працівників підприємств, що виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики. Про це у четвер, 5 лютого, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

«Підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників. Також Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою – два замість трьох», – йдеться у повідомленні премʼєрки.

Юлія Свириденко зазначила, що таке рішення дозволить виробникам енергетичного обладнання працювати без перешкод, а також збереже вузькопрофільних інженерів.

Нагадаємо, 14 січня на тлі регулярних російських обстрілів обʼєктів енергетичної інфраструктури України президент Володимир Зеленський оголосив запровадження режиму надзвичайної ситуації.

23 січня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запровадження урядом додаткових програм для підтримки підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Йдеться про фінансову допомогу та нульові кредити для малого та середнього бізнесу.

Крім того, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що працівникам аварійно-ремонтних бригад, які залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів на обʼєктах інфраструктури, доплачуватимуть по 20 тис. грн щомісяця.