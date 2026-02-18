У держбюджеті передбачать 10 млн грн на премії енергетикам

У середу, 18 лютого, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заснування щорічної премії для працівників енергетичної галузі. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

За даними премʼєр-міністерки, рішення уряду передбачає щорічне присудження премії для 50 працівників енергетичного сектору за їхній внесок у підтримку української енергетики. Кожен із них отримуватиме премію у 200 тис. грн.

«Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку», – повідомила Свириденко.

Премʼєр-міністерка пояснила, що гроші на премію будуть брати з державного бюджету. На премію виділятимуть 10 млн грн щороку.

«Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили з початку року», – розповіла Свириденко.

Нагадаємо, 23 січня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що працівникам аварійно-ремонтних бригад, які залучені до ліквідації наслідків російських атак на обʼєктах інфраструктури, доплачуватимуть по 20 тис. грн. Йдеться про працівників паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, а також співробітників «Укрзалізниці». Списки працівників бригад будуть подавати онлайн.