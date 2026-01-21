У низці міст можна буде викликати таксі Uklon у комендантську годину

З четверга, 22 січня, українська служба таксі Uklon розпочинає цілодобову роботу застосунків з виклику авто та доставки ще у 16 містах України. Про це повідомили в опублікованому 21 січня пресрелізі компанії.

За даними Uklon, водії-партнери сервісу, які мають перепустки, можуть працювати у низці міст та допомагати їхнім мешканцям діставатися до пунктів обігріву, медичних закладів та вокзалів у комендантську годину. У пресслужбі компанії повідомили, що зміни запровадили на заклик президента Володимира Зеленського до бізнесів обʼєднати зусилля для підтримки людей на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці.

«Таким чином, застосунки Uklon працюватимуть цілодобово у 19 містах. Окрім нових міст, послуга залишається доступною 24/7 у Києві, Львові та Ужгороді», – повідомили у пресслужбі компанії.

В яких містах України буде цілодобово працювати Uklon:

Івано-Франківськ,

Кам’янець-Подільський,

Луцьк,

Рівне,

Тернопіль,

Хмельницький,

Чернівці,

Біла Церква,

Вінниця,

Житомир,

Кременчук,

Кропивницький,

Полтава,

Черкаси,

Кам’янське,

Одеса.

Водночас у пресслужбі Uklon повідомили, що таксі не працюватиме у комендантську годину в Буковелі.

«Також через безпекову ситуацію застосунки Uklon для райдерів та драйверів поки що не працюватимуть у комендантську годину в Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми, Харків, Херсон, Чернігів», – повідомили у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, у Львові сервіси Uklon працюють цілодобово з жовтня 2024 року.