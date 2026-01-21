Служба таксі Uklon працюватиме у комендантську годину в 19 містах України
Раніше цілодобові послуги таксі можна було отримати лише у Львові, Ужгороді та Києві
З четверга, 22 січня, українська служба таксі Uklon розпочинає цілодобову роботу застосунків з виклику авто та доставки ще у 16 містах України. Про це повідомили в опублікованому 21 січня пресрелізі компанії.
За даними Uklon, водії-партнери сервісу, які мають перепустки, можуть працювати у низці міст та допомагати їхнім мешканцям діставатися до пунктів обігріву, медичних закладів та вокзалів у комендантську годину. У пресслужбі компанії повідомили, що зміни запровадили на заклик президента Володимира Зеленського до бізнесів обʼєднати зусилля для підтримки людей на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці.
«Таким чином, застосунки Uklon працюватимуть цілодобово у 19 містах. Окрім нових міст, послуга залишається доступною 24/7 у Києві, Львові та Ужгороді», – повідомили у пресслужбі компанії.
В яких містах України буде цілодобово працювати Uklon:
- Івано-Франківськ,
- Кам’янець-Подільський,
- Луцьк,
- Рівне,
- Тернопіль,
- Хмельницький,
- Чернівці,
- Біла Церква,
- Вінниця,
- Житомир,
- Кременчук,
- Кропивницький,
- Полтава,
- Черкаси,
- Кам’янське,
- Одеса.
Водночас у пресслужбі Uklon повідомили, що таксі не працюватиме у комендантську годину в Буковелі.
«Також через безпекову ситуацію застосунки Uklon для райдерів та драйверів поки що не працюватимуть у комендантську годину в Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми, Харків, Херсон, Чернігів», – повідомили у пресслужбі компанії.
Нагадаємо, у Львові сервіси Uklon працюють цілодобово з жовтня 2024 року.