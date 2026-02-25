Виробництво молока знижується

У січні молочні підприємства виробили 421,2 тис. тонн молока-сировини, що на 11,8% менше, ніж у грудні, та на 7% менше проти аналогічного періоду минулого року. Про це повідомила Асоціація виробників молока, посилаючись на дані Державної служби статистики України.

Зазначають, що скорочення виробництва на молочно-товарних фермах у січні 2026 року було спричинене блекаутами та неможливістю молокопереробних підприємств стабільно приймати сировину під час відключень електроенергії. Водночас у промисловому секторі надої залишилися вищими, ніж торік. Частка підприємств у структурі виробництва молока-сировини у січні становила 64%, тоді як господарства населення забезпечили 36%.

Зокрема, підприємства виробили 269,9 тис. тонн молока – це на 0,5% менше, ніж у грудні, проте на 4% більше порівняно із січнем 2025 року. Натомість у господарствах населення обсяги скоротилися значно суттєвіше: до 151,3 тис. тонн, що на 26,7% менше проти грудня та на 21,7% менше у річному вимірі.

Передусім спад відбувся через зменшення поголів’я корів у домогосподарствах і проблеми з доступом до електроенергії через обстріли, що також підвищило витрати на переробку.

Загалом у 2025 році виробництво молока в Україні становило 6,8 млн тонн, що на 4% менше, ніж у 2024 році та на 15% нижче середнього показника за останні п’ять років. В асоціації зазначили, що через тривалі відключення електроенергії фермери змушені інвестувати у власні джерела генерації, а перебої з електропостачанням ускладнюють відвантаження сировини на переробні підприємства.

«В умовах кризи молочно-товарні ферми можуть переглянути інвестиційні плани на 2026 рік, адже нарощувати виробництво під час блекаутів складно, а швидке відновлення внутрішнього попиту на молочну продукцію малоймовірне», – повідомили в асоціації.

Водночас Польща у 2025 році отримала 138,4 млн доларів від експорту молочних продуктів до України – це на 24,4% більше, ніж роком раніше. Країна зберегла позицію найбільшого постачальника молока та молокопродуктів на український ринок із часткою 42% у загальній вартості імпорту.

Як писав ZAXID.NET, частка імпортних сирів на українському ринку за рік зросла з 38% до 45%, причому найбільше від цього виграли виробники з Польщі. Також у січні обсяг зовнішньої торгівлі українськими молочними продуктами склав 40,5 млн доларів, що на 35% менше, ніж у грудні 2025 року.

Станом на лютий собівартість молока уже перевищує закупівельну ціну, фермери прогнозують, що до осені обсяги виробництва можуть скоротитися на 20%.