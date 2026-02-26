ФГ «Бавки» хоче побудувати ферму біля Львова

У селі Великі Грибовичі біля Львова на 25 га планують побудувати ферму для вирощування рослин. Фермерське господарство, що є власником проєкту, вже отримало містобудівні умови. Про це повідомив головний архітектор міста Антон Коломєйцев під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради 26 лютого.

Згідно з оприлюдненими даними, рослинницьку ферму мають намір побудувати на ділянці 25 га в урочищі Болото, на виїзді з села Великі Грибовичі в бік села Гряда. Власник проєкту планує звести на її території дві теплиці для вирощування сільськогосподарських рослин (площа – понад 18 га), морозильні камери і склад для зберігання готової продукції, адміністративний блок, котельню тощо.

«Згодом цей сільськогосподарський комплекс планується зв’язати з під’їзними шляхами», – розповів Антон Коломєйцев.

Власником проєкту є фермерське господарство (ФГ) «Бавки», що було зареєстроване 2021 року в Брюховичах. Воно не веде активної діяльності, за 2024 рік підприємство задекларувало 22 тис. грн збитків та 43 тис. грн боргів. Земельну ділянку у Великих Грибовичах господарство взяло в оренду у Львівської міської ради до 2031 року.

Директором та одноосібним власником ФГ є львів’янин Степан Скрип, йдеться в профілі агрофірми на порталі YouControl. Широкому загалу він відомий тим, що протягом 2019-2020 очолював департамент архітектури Львівської обласної державної адміністрації, а до цього працював у системі Держгеокадастру на Львівщині.

Він також є одним із засновників скандального дачного кооперативу «Патріот-1», яке отримало землю у Брюховицькому лісі під приводом будівництва дач для атовців, а натомість на цих ділянках хотіли будувати багатоповерхівки.

До роботи в ЛОДА Степан Скрип працював в аграрному секторі – в приватному підприємстві «Агрофірма «Лугове». Ця компанія входить до бізнесової групи одного з найбагатших жителів Львівщини, народного депутата VIII та IX скликання Андрія Кота.