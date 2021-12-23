Депутати Львівської міської ради підтримали ухвалу, необхідну для будівництва багатоквартирного житла в лісі на вул. Замарстинівській. Раніше тут планувалось будівництво дачних будинків для оздоровлення атовців. Депутати дозволили дачному кооперативу «Патріот-1» отримати 5,3 га землі під ппроїзди, необхідні для майбутнього житлового будівництва. За відповідну ухвалу проголосував 41 депутат.

Уже в 2021 році власники земельних ділянок уже в складі дачного кооперативу «Патріот-1» звернулися уже до Львівської міськради, щоб отримати в оренду дві земельні ділянки по 5,1 га і 0,24 га але не у власність, а в оренду. У проекті ухвали вказано, що додаткові ділянки потрібні для дороги та проїздів до приватних ділянок атовців.

Втім, як з'ясував ZAXID.NET, насправді йдеться про будівництво проїздів між багатоквартирними будинками, які тут планують збудувати. Самі ж члени кооперативу «Патріот-1» теж підтвердили намір збудувати співпрацювати із забудовником. Після того, як ZAXID.NET опублікував матеріал про майбутню забудову у лісі на вул. Замарстинівській, члени угруповання «Патріот-1» зірвали засідання виконавчого комітету ЛМР, вимагаючи членів виконкому вплинути на журналістів.

Питання про виділення додаткової землі для учасників кооперативу «Патріот-1» декілька разів переносилось з розгляду на сесії міської ради. Втім на засідання сесії 23 грудня депутати розглянули цю ухвалу та проголосували за неї. Наразі на інформаційному порталі міської ради ще не оприлюднили поіменні результати голосування за це питання.

Додамо, що перед засіданням сесії біля львівської Ратуші зібрались представники «Патріот-1» та інших угруповань. Вони вимагали у депутатів проголосувати за виділення земельних ділянок на вул. Замарстинівській.