Члени «Української спілки учасників АТО» та дачного кооперативу «Патріот-1» зірвали засідання виконавчого комітету у п’ятницю, 17 вересня. Вони у грубій формі висловлювали незадоволення публікацією ZAXID.NET, що стосувалася планованого будівництва багатоповерхівок на ділянках учасників АТО у Брюховицькому лісі та звинуватили чиновників у затягування вирішенні їхніх питань.

Виконком Львівської міської ради розпочався о 10:00. Орієнтовно о 10:10 у залу засідань увірвались члени організацій «Української спілки учасників АТО» Сергій Лейченков, Олег Дудок, Руслан Муцин, керівниця «Львівської обласної спілки соціального захисту бійців АТО» Богдана Сірків та інші. Вони почали обурюватись через публікацію та відеосюжет ZAXID.NET щодо будівництва багатоквартирного житла на ділянках кооперативу «Патріот-1» у Брюховицькому лісі, хоча про плановане там будівництво журналістам розповів сам член цього кооперативу Сергій Лейченков.

Нагадаємо, у статті «Для нас тиша – це запорука щастя» йдеться про плани забудувати багатоквартирним житлом територію в Брюховецькому лісі, яку раніше виділяли під дачі атовцям. На території росте ліс, хоч офіційно він не оформлений, а наміри будувати багатоквартирні будинки суперечать містобудівній документації.

«Чому журналюги, коли беруть в мене інтерв’ю, перекручують нафіг все? Скандалу їм треба? Зараз їм буде скандал!», – заявив, зокрема, один із засновників дачного кооперативу «Патріот-1» Сергій Лейченков.

Сергій Лейченков у грубій формі звернувся до заступника мера Львова з містобудування Любомира Зубача і звинуватив його у намаганнях затягнути розгляд ухвали про виділення кооперативу додаткової ділянки 5,3 га у Брюховицькому лісі.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко кілька разів запропонував присутнім поспілкуватися після засідання виконкому, але вони відмовились покидати залу засідань. Зрештою засідання виконкому довелось зупинити.

Нагадаємо, що представники «Української спілки учасників АТО» та інших угруповань не вперше беруть участь в провокаціях у Львівській міській раді. ZAXID.NET публікував низку розслідувань щодо земельних маніпуляцій та провокацій, фігурантами яких є члени цих організацій. Після публікації розслідувань учасники угруповань навіть намагалися захопити редакцію ZAXID.NET.

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Від редакції ZAXID.NET. Спроби силового тиску на Львівську міськраду з метою вплинути на зміст чи тематику публікацій ZAXID.NET – безперспективні. Очевидно, інціатори і учасники таких «акцій протесту», які відбуваються уже не вперше, переконані, що зможуть таким чином змусити журналістів замовкнути – зрештою, вони про це прямо говорять. Як відомо, контрольний пакет акцій ZAXID.NET належить дружині мера Львова Катерині Кіт-Садовій, однак будь-яке втручання власників у роботу журналістів заборонене редакційним статутом. Тому жодного сенсу у силових штурмах Ратуші з метою вплинути на редакційну політику ZAXID.NET нема. Ми ведемо свою діяльність згідно з українським законодавством про ЗМІ і готові відповідати за усе написане у суді.

Стосовно заяв Сергія Лейченкова зазначимо лише, що після публікації статті «Для нас тиша – це запорука щастя» він не звертався з претензіями у редакцію ZAXID.NET. При потребі ми готові оприлюднити повний запис розмови Лейченкова з журналісткою, щоб усі бажаючі могли переконатися у безпідставності його заяв.

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