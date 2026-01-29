PlayCity визначило претендентів на статус офіційних операторів лотерей.

Державне агентство PlayCity («Плейсіті») завершило конкурс на отримання ліцензій для операторів державних лотерей. Його переможцями стали «М.С.Л.», «Патріот» та «Українська національна лотерея». Це компанії, які багато років працюють на цьому ринку.

Проведення конкурсу – ключовий етап перезавантаження лотерейного ринку, який понад десять років працював у «сірій» зоні, йдеться в повідомленні міністерства цифрової трансформації. Весь цей час оператори лотерей не здійснювали ліцензійні платежі, а сплата податків взагалі не контролювалася.

Відтепер вартість 10-річної ліцензії становитиме 28 тис. мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому ухвалюється рішення про видання ліцензії (нині це 24,2 млн грн на рік).

За новими вимогами всі оператори зобов’язані вести електронну звітність, яка дозволяє в режимі реального часу бачити обсяги продажів і виплат виграшів. Кожен лотерейний білет і кожен термінал матимуть унікальний QR-код.

За підсумками конкурсу в операторів лотерей є 10 днів на подання заяви для отримання ліцензії. Після розгляду заяви оператори матимуть ще 10 днів на сплату ліцензійного платежу.

Як зазначив голова податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцев, в конкурсі на провадження лотерей брали участь лише ці три компанії, які й раніше працювали на цьому ринку. «Конкурс операторів державних лотерей проходить без жодної інтриги, перетворившись в банальну роздачу ліцензій діючим операторам лотерей. Заявки подали тільки три українські оператори. Будьмо чесними – це не має нічого спільного з «перезавантаженням лотерейного ринку», – писав він у телеграмі на початку січня.

Нагадаємо, ТзОВ «М.С.Л.» було засноване 1998 року. Серед популярних лотерей оператора – «Лото-забава», «Експрес-лото», «Спортпрогноз» тощо. Компанію контролюють генеральний директор Георгій Ложенко та його бізнес-партнер кіпріот Маркос Шіапаніс. Видання «Українська правда» раніше писала, що Ложенко – один з найбільш впливових людей у галузі. Нібито саме він лобіює інтереси всіх трьох лотерейних операторів у всіх урядах з кінця 1990-х років.

Відповідно до реєстру, найбільша частка у статутному фонді «М.С.Л.» належить кіпрській компанії Evolot limited, кінцевим бенефіціаром якої є Шіапаніс. Останній починав свій бізнес у Росії, в радянські часи. «Українська правда» також писала, що більшість директорів Evolot limited пов’язані з російською «Альфа груп» та з одним з його засновників Андрієм Косоговим.

Компанія «Українська національна лотерея» (УНЛ) має лотереї «Супер лото», «Кено», «Лото трійка» тощо. Контролює компанію гонконгська компанія «Гонг Конг Руі Бо Інвестмент Лімітед» та громадянин Великобританії Майкл Джон Фогго, що мешкає у Гонконгу. Проте за даними «Бізнес.Цензор» реальними власниками компанії можуть бути колишні народні депутати від «Європейської солідарності» Олександр Третьяков та Гліб Загорій.

ПрАТ «Патріот» було створене 1997 року. Їхні лотереї – «Козирна масть», «Чесна гра», «Азарт», «Фарт» тощо. Раніше 100% акцій «Патріота» належали кіпрській Cehriba Investments Limited. Ця компанія входила в інвестиційний холдинг Finstar російського мільярдера Олега Бойка.

У вересні 2015 року власник змінився. Після введення санкцій проти «Патріота» через зв’язки компанії з РФ Бойка замінив український банкір, колишній голова правління «Ощадбанку» Олександр Морозов.

Наразі ПрАТ «Патріот» повністю належить британській Andalidi Invest Ltd, а кінцевим бенефіціарним власником вказаний Андрій Матюха. Це власник групи FAVBET (звичайні та онлайн-казино, беттінг, мережа залів гральних автоматів).