Мінцифри замість ліквідованої КРАІЛ регулюватиме азартні ігри та лотереї

Кабінет міністрів України передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) до Міністерства цифрової трансформації України. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук в п’ятницю, 14 лютого.

Уряд доповнив Положення про Міністерство цифрової трансформації, щоб включити нові завдання та повноваження щодо регулювання азартних ігор та лотерей. Мінцифри передали частину бюджетних коштів, передбачених для КРАІЛ на 2025 рік. Загальну суму в 14,3 млн грн витратять на реалізацію програми «Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації».

Зазначимо, раніше народний депутат Ярослав Железняк писав, що в межах ліквідації КРАІЛ чисельність апарату Мінцифри буде збільшено на 24 одиниці, а чисельність апарату КРАІЛ зменшиться на ту ж кількість.

Ліквідація КРАІЛ і посилення контролю на гральному ринку

Комісію з регулювання грального бізнесу (КРАІЛ) створили після легалізації грального бізнесу у 2020 році. Та отримала скандальну репутацію, зокрема після надання ліцензії мережі 1XBet, яка мала власників з Росії. Ліквідувати КРАІЛ пропонували ще у 2022 році, а в травні 2023 проєкт закону щодо її ліквідації подали до Верховної Ради. Утім, депутати не схвалили законопроєкт та підтримали інший, №9256-д, який передбачає ще й обмеження для грального бізнесу. 4 грудня 2024 року народні депутати схвалили цей законопроєкт.

3 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання грального бізнесу (КРАІЛ) і посилення контролю на гральному ринку. Документ передбачає, зокрема, встановлення лімітів на витрати та час гри, а також заборону реклами азартних ігор, за деякими винятками. Їх можна буде рекламувати на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для людей старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

У такій рекламі заборонять:

пропонувати або відшкодовувати витрати для участі в азартних іграх;

здійснювати телефонні дзвінки, надсилати повідомлення невизначеному колу людей;

пропонувати безоплатні бонуси замість внесення ставки.

Також у рекламі заборонять участь військових, волонтерів, популярних людей, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

Документ передбачає заборону на отримання ліцензії власникам чи посадовим особам гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій.

Розрахунки при проведенні азартних ігор можна буде здійснити виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Забороняється використання інших платіжних послуг. Також забороняється спонсорство, окрім спонсорства у спорті.

Лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.

До того ж впроваджуються «контрольні закупки» під час перевірок із відеофіксацією. Також забороняється прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою.