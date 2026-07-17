Керівник агентства PlayCity Геннадій Новіков подав у відставку
Причини свого рішення Новіков не уточнив
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Керівник Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity Геннадій Новіков повідомив, що залишає посаду, яку обіймав із квітня 2025 року. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці 16 липня.
«Я йду з посади з відчуттям, що ми заклали правильний фундамент. І це рішення я також ухвалюю по совісті – так, як вважаю правильним для інституції, команди та держави», – ідеться в повідомленні.
За словами Новікова, одним із головних результатів роботи агентства стала розробка та тестовий запуск Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ), яка фіксує операційну діяльність організаторів азартних ігор, фінансові операції, ставки та виплати виграшів. До системи вже підключили 28 з 30 ліцензованих організаторів азартних ігор.
Зараз PlayCity готується до оголошення тендеру щодо розширення функціоналу Держсистеми онлайн-моніторингу.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«ДСОМ має запрацювати в повному функціоналі вже цього року. Це критично важливо і для контролю, і для податків, і для чесних правил гри», – заявив Новіков.
Також з моменту запуску агентства у червні 2025 року, PlayCity вдалося:
- відновити ліцензування грального бізнесу, що принесло країні майже 2 млрд грн додаткових надходжень;
- заблокувати понад 9,5 тис. нелегальних сайтів й 700 сторінок з незаконною рекламою азартних ігор;
- накласти майже 88 млн грн штрафів за порушення закону про рекламу;
- створити механізм подання заяви для обмеження доступу до гри – для себе або близьких родичів;
- впровадити фінансові та часові ліміти, принципи відповідальної гри, нові вимоги до бізнесу щодо моніторингу поведінки гравців і підтримки в разі виявлення залежності;
- відновити планові перевірки грального бізнесу після тривалого мораторію з 2022 року;
- побудувати систему антикорупційного нагляду при агентстві й відновити 100% звітності бізнесу державі тощо.
Нагадаємо, наприкінці березня 2025 року Кабінет міністрів України створив державне агентство «ПлейСіті». Воно підпорядковується Мінцифрі та повністю замінило попереднього регулятора КРАІЛ, який припинив роботу 1 квітня 2025 року. Головою агентства став Геннадій Новіков, який перед цим був заступником керівника апарату в КРАІЛ.
У травні 2026 року уряд ввів «ПлейСіті» у сферу координації премʼєр-міністра, тоді як понад рік роботу агентства координував Кабмін через Мінцифри.
У червні «ПлейСіті» запропонувало запровадити відкритий конкурс на посаду майбутнього керівника агентства. Відповідну ініціативу підтримало Мінцифри, яке звернулося з нею до Кабміну.