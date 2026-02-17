УНЛ стала офіційним оператором лотерей

«Українська національна лотерея» отримала ліцензію на організацію та проведення лотерей в Україні. Про це повідомило державне агентство PlayCity. Компанія вже сплатила до держбюджету 24,2 млн грн річного ліцензійного внеску.

Відповідно до нових правил, усі оператори мають працювати через електронну систему звітності, яка дозволяє в режимі реального часу відстежувати продажі лотерейних білетів і виплату виграшів. Кожен білет і кожен термінал матимуть унікальний QR-код – за ним можна буде перевірити легальність точки продажу та обладнання.

Як писав ZAXID.NET, у січні PlayCity завершило конкурс з відбору операторів державних лотерей. За його результатами ними стали – «М.С.Л.», «Патріот» та «Українська національна лотерея». Усі вони працюють на ринку багато років.

Конкурс став ключовим етапом перезавантаження лотерейного ринку, який 10 років перебував у «сірій» зоні. Впродовж цього часу оператори не сплачували ліцензійних внесків, а контроль за податками був мінімальним. 10-річна ліцензія для операторів коштуватиме 24,2 млн грн на рік.

Компанія «Українська національна лотерея» управляє такими брендами, як «Супер Лото», «Кено» та «Лото трійка». Формально її контролюють гонконгська компанія Hong Kong Rui Bo Investment Limited та громадянин Великої Британії Майкл Джон Фогго, який мешкає у Гонконгу. Водночас, за даними «Бізнес.Цензор», реальними власниками УНЛ можуть бути колишні народні депутати від «Європейської солідарності» Олександр Третьяков і Гліб Загорій.