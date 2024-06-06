Популярний пивний ресторан працював на пл. Ринок 10 років

На площі Ринок у центрі Львова після 10 років роботи змінять формат популярного Театру пива «Правда» відомої мережі ресторанів !Fest. Пивний ресторан тепер працюватиме лише у підвальному поверсі, натомість на наземних поверхах відкриють міське кафе «Гомін» та ще два заклади нових форматів. Про це у четвер, 6 червня, повідомив сайт Ain, PR-директор мережі !Fest Тарас Маселко підтвердив ZAXID.NET цю інформацію.

Наразі пивний ресторан «Правда» на пл. Ринок, 32 частково працює лише у підвалі. Як розповів ZAXID.NET Тараса Маселко, зараз у приміщенні ресторану триває ремонт, однак пивний заклад і надалі працюватиме у тому ж форматі, але в меншому залі. Натомість на другому та третьому поверхах працюватиме магазин бренду «Авіація Галичини». Дитяча лінійка одягу від !Fest Telesyk Airlines, що працювала на першому поверсі «Правди», переїде в колишнє приміщення «Авіації Галичини» на Староєврейську, 3.

Власний оркестр Pravda-Orchestra, який раніше регулярно грав на сцені на другого поверху «Правди», гастролюватиме по інших закладах холдингу, наприклад, у «Реберні» чи «Львівській копальні кави», та часом гратиме у Pravda craft beer & friends – оновленому форматі пивного ресторану, що залишиться в підвальному приміщенні.

На першому поверсі, в залі з краєвидом на вул. Шевську, у червні відкриють міське кафе «Гомін». Його позиціонують як заклад з простими продуктами, з яких зазвичай готують вдома, але з подачею від професійного шефа. Локація вміщуватиме до 100 відвідувачів та також буде входити до мережі !Fest.

Відкриття інших двох ресторанних форматів планують на пізнє літо або ж осінь. Їхні концепції поки не розкривають.

Додамо, що будівля на пл. Ринок, 32 – це колишній торговий дім Ціпперів. Із 2014 року її орендує мережа !Fest й відтоді 10 років там працював Театр пива «Правда».