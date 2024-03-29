Площа закладу з терасами становитиме тисячу квадратних метрів

Львівський холдинг емоцій «!Фест» у травні відкриє перший ресторан «Реберня» у Польщі. Відкриття закладу заплановане із польським партнером-франчайзі. Про це повідомляє Forbes Україна з посиланням на PR-менеджера компанії Тараса Маселка.

Перша «Реберня» у Польщі працюватиме в Лодзі. Площа закладу становитиме 1000 м2 разом із літньою терасою. Інвестиції у проект становлять мільйон євро. Польська «Реберня» працюватиме під вивіскою Rebernia. Ribs & craft beer.

Продукти, що створюють ідентичність «Реберні», постачатимуть в Лодзь зі Львова, розповіли у «!Фест». М’ясо, овочі, звичні складники для приготування страв, використовуватимуть і від місцевих постачальників. Основним брендом пива у польській реберні буде «Правда», яке «!Фест» варить у Львові.

Як повідомляв ZAXID.NET, холдинг емоцій «!Фест» відкрив за франшизою першу «П’яну вишню» у Лондоні.

Додамо, що сьогодні за кордоном представлені два бренди холдингу «!Фест» – мережі закладів «Пʼяна вишня» і «Майстерня шоколаду». Загалом «!Фест» має понад 130 ресторанів і 40 брендів.