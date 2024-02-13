Найближчим часом у Великій Британії буде вісім магазинів мережі

Заснована у Луцьку мережа заморожених напівфабрикатів «Галя балувана» вийшла на ринок Великої Британії і відкрила перший магазин у місті Бредфорд в Західному Йоркширі. Про це у своєму Facebook повідомив співзасновник бренду Володимир Матвійчук.

Перший магазин MultiCook – під таким брендом «Галя балувана» працює за межами України – відкрився 10 лютого. За кордоном мережа працює за франшизою. Раніше у компанії говорили, що франшизу можуть придбати лише українці, іноземці можуть бути лише інвесторами. У магазин у Бредфорді вклалась жителька Великої Британії за порадою українки. Вона навіть приїжджала до Луцька за деталями.

У магазині можна придбати заморожені вареники, пельмені, сирники, млинці, деруни, зрази, голубці та інші напівфабрикати.

За словами Володимира Матвійчука, «Галя балувана» має вже вісьмох партнерів у Великій Британії – українців, які незабаром відкриють магазини MultiCook.

Зараз магазини MultiCook працюють у понад 20-ти країнах світу6 у Молдові, Польщі, Німеччині, Швейцарії, Австрії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії, Болгарії, Греції, Іспанії, Франції, а також в Канаді, на Кіпрі і в Туреччині. Недавно ZAXID.NET повідомляв, що перший магазин під брендом MultiCook відкрився в США.

Мережа з продажу заморожених напівфабрикатів готових страв заснована в Луцьку в 2018 році. Зараз її магазини є по всій Україні – 700.

Нагадаємо, наприкінці лютого – на початку березня у Лондоні має відкритись перший заклад львівського Холдингу емоцій «!Фест» «П’яна вишня» – франшизу на відкриття придбав українець.