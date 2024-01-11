Магазин заморожених домашніх напівфабрикатів запрацював у Філадельфії

Українська мережа «Галя Балувана» відкрила перший магазин у США під брендом Multi cook. Про відкриття магазину у Філадельфії повідомив власник компанії Володимир Матвійчук у своєму Facebook.

«Друзі, ми з великим задоволенням оголошуємо, що ми відкрили магазин в США. Ви зможете насолоджуватись смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших», – зазначив підприємець.

Зауважимо, що «Галя Балувана» – луцький бренд. Перший магазин у Луцьку відкрили в 2019 році. Згодом власник почав продавати перші франшизи на відкриття магазинів у інших містах. За декілька років за такою схемою в Україні відкрили близько 700 точок.

У 2022 році Володимир Матвійчук зупинив продаж франшиз та сконцентрувався на іноземних ринках. Наразі магазини мережі відкрили у 20 країнах світу. Одними з останніх відкрили точки в Іспанії та Чехії, але найбільше магазинів поки що – у Польщі. За кордоном компанія працює під брендом Multi Cook.