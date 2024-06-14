"Львівські круасани" мають найбільшу мережу ресторанів в Україні

Компанія Lviv Croissants повідомила про відкриття свого першого закладу за франшизою у Словаччині – в Братиславі. Заклад працює в середмісті на площі Гвездослава, 13.

Франшизу на відкриття закладу Lviv Croissants в центрі Братислави придбав українець, який багато років живе у Словаччині і має досвід у ресторанному бізнесі.

Меню словацького закладу базується, як і українське, на круасанах із різними начинками. Та до нього додали кілька позицій, адаптованих під смаки місцевих мешканців.

У компанії додали, що самі круасани, які продають у Словаччині, виготовляють у Львові. У Братиславі виробництво не відкривали.

Lviv Croissants – франчайзингова мережа ресторанів, що спеціалізується на виготовленні круасанів. Сьогодні мережа нараховує 164 закладb в Україні та 11 – у Польщі. Входить до групи компаній Fast Food Franchising Group. Засновниками «Львівських круасанів» є Андрій та Євген Галицькі, Орест Печенко та Юрій Загродський.

Нагадаємо, недавно львівський бренд «П’яна вишня» закрив свій перший заклад у Лондоні, що пропрацював там лише 2,5 місяці.