Заклад відкрили в міжнародний день круасана

Компанія Lviv Croissants відкрила перший заклад у Франції. Зробили це в міжнародний день круасана – 30 січня. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив співзасновник мережі Андрій Галицький.

Працюватиме пекарня в місті Канни на вулиці Rue d’Antibes. У день відкриття до закладу завітав мер міста Давід Ліснар, він вперше спробував львівські круасани.

«У меню, окрім звичних позицій, є круасани з французьким шармом – з козячим сиром, медом і горіхами, мортаделлою, грушою і горгонзолою, сиром раклет і сиров’яленою шинкою. Поєднання, які найкраще смакують під сонцем Лазурового узбережжя», – йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Працюватиме пекарня в місті Канни на вулиці Rue d’Antibes. (фото із Facebook Андрія Галицького)

Lviv Croissants – міжнародна франчайзингова мережа ресторанів, що спеціалізується на виготовленні круасанів. Налічує понад 170 закладів в Україні, 11 — у Польщі та по одному у Словаччині, Чехії та США. Входить до групи компаній Fast Food Franchising Group із центральним офісом у Львові. Засновниками «Львівських круасанів» є Андрій та Євген Галицькі, Орест Печенко та Юрій Загродський.