Це франшиза і співпраці з українцями

16 листопада в столиці Норвегії Осло відкриється пекарня мережі Lviv Croissants. Відкриття анонсоване на норвезькій інстаграм-сторінці пекарні.

Відкриття пекарні в Норвегії коштувало понад 200 тис. євро, розповів співвласник мережі Андрій Галицький, повідомляє Forbes. Значну частину кошторису, за словами Андрія Галицького, становила оплата будівельникам, адже Норвегія – дорога країна.

Заклад відкрили у партнерстві з українськими підприємцями, які живуть в Норвегії, додав співвласник.

«Це наша перша спроба виходу на ринок Північної Європи – і перша спроба серед українських ресторанних мереж зайти на ринок Норвегії», – сказав Андрій Галицький.

Міжнародна мережа Lviv Croissants, що заснована у Львові, має 207 торгових точок в усьому світі. Згідно з інформацією компанії, щороку в них випікають 12 млн круасанів.

Як повідомляв ZAXID.NET, в 2025 році заклади Lviv Croissants запрацювали в Каннах у Франції та в Сеулі (Південна Корея). Також заклади мережі, окрім України, є в Польщі, Чехії, Словаччині і США.

Франчайзингова мережа Lviv Croissants заснована у 2015-му у Львові. Її власниками є Андрій та Євген Галицькі, Руслан та Орест Печенки і Юрій Загродський.