Головний залізничний вокзал Львова на площі Двірцевій, 1

АТ «Укрзалізниця» вдруге виставила на аукціон приміщення першого та третього поверхів у головній будівлі Львівського залізничного вокзалу на пл. Двірцевій, 1, під створення лаунж-зони, а також кіоск, що розташований на одному із перонів вокзалу. Відповідні аукціони проведуть через систему «Прозоро.Продажі».

В оренду пропонують нежитлове приміщення першого та третього поверхів площею 438,7 м² у головній будівлі Львівського залізничного вокзалу на пл. Двірцевій, 1. Об’єкт є культурною спадщиною, побудований у 1903 році та введений в експлуатацію у 1958 році. В описі лоту зазначено, що приміщення перебуває у задовільному технічному стані.

Аукціон запланований на 18 вересня. Стартова ціна місячної оренди приміщення без обладнання та меблів понад 368 тис. грн. Договір оренди з переможцем планують укласти на майже три роки – 2 роки та 360 днів. Торги проведуть через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Для участі потенційні орендодавці мають сплатити гарантійний внесок – 442 тис. грн.

Нежитлове приміщення можна буде використовувати під розміщення лаунж-зони та обслуговування власників преміальних банківських карток. Умови договору дозволяють також продавати продовольчі, а також підакцизні товари.

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Фото зі сторінки аукціону

Окрім нежитлового приміщення, на аукціон повторно виставили кіоск, що розташований на платформі пасажирського І вокзалу станції Львів на пл. Двірцева, 1. Йдеться про оренду кіоску площею 12,8 м², де майбутні орендарі зможуть продавати непродовольчі товари. Технічний стан павільйону, який введено в експлуатацію у 2001 році, оцінюють як задовільний, з комунікацій є електропостачання.

Однією з умов оренди є погодження оформлення інтер’єру та зовнішнього вигляду приміщення. Стартова ціна місячної оренди – 53,2 тис. грн. Для участі в торгах учасники мають сплатити гарантійний внесок – 63,9 тис. грн.

Додамо, що АТ «Укрзалізниця» вперше виставляла на аукціон ці приміщення 26 серпня 2026 року з такою ж стартовою ціною місячної оренди.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET на початку вересня, «Укрзалізниця» здала в оренду за понад 2,1 млн грн на місяць приміщення головного залізничного вокзалу на пл. Двірцевій, 1 у Львові компанії «1708», співвласникам якої належить мережа «Львівські круасани». На двох поверхах планують відкрити великий фудкорт із книгарнею та сувенірними крамницями.