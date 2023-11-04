Маркіян Лопачак виконує бойові завдання на фронті у складі 45-ї ОАБр у званні старшого лейтенанта

Секретаря Львівської міської ради 43-річного Маркіяна Лопачака, який захищає Україну, президент Володимир Зеленський нагородив орденом Данила Галицького. Про це у суботу, 4 листопада, повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

«Указом президента України №718 від 31 жовтня 2023 року секретаря Львівської міської ради, старшого лейтенанта Збройних сил України Маркіяна Лопачака нагороджено орденом Данила Галицького. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Маркіян Лопачак з початку повномасштабного вторгнення Росії мобілізований до лав ЗСУ, виконує бойові завдання на фронті у складі 45-ї ОАБр у званні старшого лейтенанта. Секретарем Львівської міської ради Маркіяна Лопачака обрали у 2020 році, він є членом ВО «Свобода».

Зазначимо, орден Данила Галицького – державна нагорода України, що призначена для відзначення військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань за значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові.