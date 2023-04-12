Марченко підозрюють у фінансуванні російської агресії

Ведучу та дружину нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксану Марченко оголосили в розшук за переховування від правосуддя. Про це повідомили у вівторок, 11 квітня, на сайті Міністерства внутрішніх справ.

За даними МВС, Оксана Марченко зникла 24 березня 2023 року, а її статус позначили як «особа, яка переховується від органів досудового розслідування». З України Марченко втекла ще напередодні повномасштабного вторгнення – дружина нардепа перетнула кордон з Білоруссю. Пізніше її бачили у тимчасово окупованому Криму.

Марченко оголосили підозру за ч. 3 ст.110-2 (фінансування агресії). Компанії Оксани Марченко фінансували росгвардію та російське МВС. Зокрема цим займався київський бізнес, кінцевим бенефіціаром якого є Марченко.

Нагадаємо, суд арештував приховані активи Оксани Марченко на понад 440 млн грн. Йдеться про акції електрометалургійного заводу в Запоріжжі. Крім того, 5 квітня правоохоронці арештували п'ять ділянок на території Славської ОТГ, які належали Оксані Марченко та її компаніям.