На отриманих ділянках дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу

Колишнього начальника Сколівського районного відділу земельних ресурсів Львівської області Володимира Ткача судитимуть за зловживання та службові підроблення, в результаті яких земельні ділянки у Славській ОТГ на Львівщині перейшли у власність фірми дружини Медчедчука Оксани Марченко.

За даними поліції та прокуратури Львівщини, у 2004-2010 роках посадовець видав та підписав підроблені документи, на основі яких було незаконно видано державні акти права власності на п’ять земельних ділянок на території теперішньої Славської ОТГ (колишній Сколівський район).

У документах були змінені цільові призначення ділянок з «сільськогосподарського призначення» та «рекреаційного призначення» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд» та «для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови».

За рішеннями сколівського чиновника земля у Славській ОТГ перейшла фірмі Оксани Марченко

У подальшому право власності на ці земельні ділянки набула фірма, кінцевим бенефіціаром якої є Оксана Марченко, дружина лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вона внесена РНБО у список осіб, стосовно яких застосовані обмежувальні санкції. На отриманій землі дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу.

Таким чином з державної власності незаконно вибули п’ять земельних ділянок. Минулого року суд наклав арешт на три земельні ділянки. Цього року, за даними СБУ, накладено арешт на ще дві ділянки вартістю 17,5 млн грн.

Посадовцю повідомили підозру за зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення (ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366 ККУ). На сьогодні досудове розслідування завершено, справу скерували до суду.

Правоохоронці не розголошують прізвище підозрюваного екс-чиновника. За даними ZAXID.NET, йдеться про екс-керівника Сколівського відділу земельних ресурсів Володимира Ткача. 4 квітня Сколівський районний суд прийняв до розгляду три кримінальні провадження про обвинувачення цього екс-чиновника (у двох справах потерпілою є Славська селищна рада, ще в одній Сколівська міська рада).