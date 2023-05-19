Марченко незаконно приватизувала лісогосподарську ділянку на березі Дніпра

Господарський суд Київської області дозволив повернути у державну власність землі дружини колишнього депутата від «ОПЗЖ» Медведчука Оксани Марченко. Ділянка на березі Дніпра вартістю 204 млн грн була незаконно приватизована Марченко, повідомили у п'ятницю, 19 травня, у прес-службі Офісу Генерального прокурора.

За даними прокуратури, частина земельної ділянки лісогосподарського призначення у Бориспільському районі Київщини площею 9,5 га була незаконно приватизована. Бенефіціаром ділянки стала Оксана Марченко, яку в квітні оголосила в розшук СБУ.

«Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі річки Дніпро у Бориспільському районі була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства. Надалі землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина екснародного депутата, позбавленого українського громадянства – лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ"», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Суд задовольнив позов прокуратури та виніс рішення про повернення незаконно приватизованої ділянки Марченко у державну власність.

Нагадаємо, 23 лютого суд арештував майно та активи Оксани Марченко на 5,6 млрд грн. Суд арештував корпоративні права у 18 компаніях та майно Оксани Марченко у Києві та Ялті. Крім того, арештовані акції Марченко в трьох обленерго на понад 3 млрд грн, якими вона володіє через офшорні компанії. Через кілька компаній Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ.