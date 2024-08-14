Ділянка, бенефіціарним власником якої була дружина Медведчука Оксана Марченко

Клопотанням Київської обласної прокуратури у власність держави передали 35 га землі, яку незаконно отримав підозрюваний у держзраді голова забороненої партії ОПЗЖ Віктор Медведчук. Вартість ділянки поблизу Києва – понад 840 млн грн, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у середу, 14 серпня.

Земля, яку повернули державі, розташована на березі річки Стугна в Обухівському районі Київщини. Прокурори довели, що тогочасна районна адміністрація протиправно продала ділянку під розміщення об’єктів для культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей, попри те, що тоді розпоряджатись лісогосподарськими землями міг тільки Кабмін.

«Власниками земельних ділянок стали юридичні особи, пов’язані з колишнім народним депутатом, співзасновником політичної партії «ОПЗЖ». Кінцевим бенефіціаром одного з товариств є його дружина, до якої застосовані санкції», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, маючи на увазі дружину Медведчука, Оксану Марченко.

Так, суд задовольнив позов прокуратури про повернення ділянки у державну власність.

Нагадаємо, 6 серпня суд ухвалив рішення про накладення арешту на земельні ділянки, якими володіли Віктор Медведчук та Тарас Козак. Арештовані наділи площею 49 га та корпоративні права чотирьох компаній, пов’язаній з колишніми нардепами ОПЗЖ, передали в управління Агенства з розшуку і менеджменту активів