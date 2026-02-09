У власність держави повернули ділянку в Обухівському районі

Київська обласна прокуратура повернула у власність держави 24 га лісу на Київщині, який з 2004 року незаконно перебували у власності родини звинувачуваного у державній зраді екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у понеділок, 9 лютого.

Прокуратура повернула ділянки лісогосподарського призначення, які у 2004 році оформили на компанію, повʼязану з Медведчуком. Так, за даними слідства, кінцевим бенефіціаром підприємства була його дружина, Оксана Марченко.

«Посадовці Київської ОДА та Обухівської РДА у 2004 році перевищили повноваження та всупереч закону змінили цільове призначення лісів, вивівши їх із державної власності без обов’язкового рішення уряду», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Прокуратура подала позов в інтересах держави, суд першої та другої інстанції задовольнив вимогу повернути землю Україні. Офіційно право власності на цю землю державі повернули 26 січня.

Нагадаємо, це не перший раз держава повертає землі на Київщині, якими незаконно володів Медведчук. У серпні 2024 року у власність України повернули 35 га землі на березі річки Стугна в Обухівському районі. Вартість ділянки поблизу Києва – понад 840 млн грн.