Окрім побутової хімії, вилучили 900 кг сировини, етикетки та принтер, на якому їх друкували

БЕБ викрило виробництво фальсифікованої побутової хімії на Закарпатті. У місцевого мешканця вилучили тонну готової для продажу продукції під етикетками відомих брендів. За незаконне використання фірмового найменування закарпатцю загрожує до 255 тис. грн штрафу.

Як повідомили в Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 17 липня, незаконне виготовлення та продаж підробленої побутової хімії під виглядом товарів відомих іноземних марок налагодив приватний підприємець. Продавали фальсифіковану продукцію в інтернеті.

«За результатами обшуку детективи БЕБ виявили та вилучили понад тонну побутової хімії, 900 кг сировини для її виготовлення, тару, велику кількість етикеток торгових марок міжнародних компаній та принтер на якому їх друкували», – інформують в Бюро економічної безпеки.

За незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, закарпатцю загрожує від 170 до 255 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.