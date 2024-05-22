Підробки збували на популярних інтернет-платформах та в магазинах Івано-Франківської області

На Прикарпатті ліквідували підпільний цех з виробництва побутової хімії під брендом світових виробників. Контрафактну продукцію збували на популярних інтернет-платформах та в магазинах Івано-Франківської області. Директору підприємства загрожує до 255 тис. грн штрафу.

Як повідомили у Кіберполіції 22 травня, 38-річний підприємець в орендованому ангарі в Івано-Франківську організував виготовлення поліграфії з айдентикою світових лідерів у виробництві побутової хімії. Серед своїх знайомих чоловік розподілив обов’язки з виготовлення продукції, її реалізації та обліку отриманого прибутку. Фальсифікат збували у соцмережах, популярних інтернет-платформах, у магазинах Івано-Франківської області та направляли замовникам поштою. Під час обшуків поліцейські вилучили контрафактної побутової хімії на 1,5 млн грн.

«Слідчі та кіберполіцейські Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей за силової підтримки Департаменту патрульної поліції провели 21 обшук у приміщенні цеху, в місцях зберігання та реалізації контрафакту, а також в помешканнях та автотранспорті фігурантів. Було вилучено устаткування, документацію, банківські картки, телефони, комп’ютерну техніку, а також майже сім тисяч місткостей з контрафактною продукцією та сировиною загальною вартістю близько півтора мільйона гривень», – зазначили у Кіберполіції.

За незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару правоохоронці відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає від 170 до 250 тисяч грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.