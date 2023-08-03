В цеху поліцейські знайшли 2000 пляшок з побутовою хімією

На Тернопільщині працівники поліції та Бюро економічної безпеки викрили цех з виготовлення побутової хімії відомих брендів. Зловмисники виготовляли фальсифікат правильних порошків та різних мийних засобів. Товар «бізнесмени» продавали гуртовими партіями через інтернет. Правоохоронці вилучили товару та лінії з виготовлення хімії вартістю понад 20 млн гривень.

Підпільних цех працював в одному із районних міст Тернопільщини. Про обшуки та вилучені три лінії з виробництва пластикових бутлів, пакувальне обладнання, 2000 літрів рідини з характерним запахом спирту повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

«Спільно з київськими колегами із бюро економічної безпеки в одному з райцентрів нашої області викрили незаконне виробництво фальсифікованих товарів побутової хімії міжнародних брендів. З’ясувалося, що підроблена продукція реалізовувалася через Інтернет. Поліція Тернопільщини й надалі працюватиме над викриттям таких горе-бізнесменів», — зазначив тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

В Бюро економічної безпеки України повідомили, що до виробництва великих обсягів пральних порошків причетні кілька людей. Бізнесмени орендували склад і в цьому приміщенні встановили обладнання, за допомогою якого і виробляли побутову хімію.

«Під час розслідування правоохоронці встановили, що в цеху виготовляли порошки і мийні відомих та популярних серед населення іноземних брендів. Продаж фальсифікованої продукції здійснювався на інтернет-платформі», — повідомили в Бюро економічної безпеки

Загальна вартість вилученого товару та технічного устаткування склала понад 20 млн гривень. Правоохоронці внесли відомості в ЄРДР за ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знаків для товарів та послуг).