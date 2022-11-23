Концерн продовжував постачати комплектуючі російському ВПК навіть після початку повномасштабного вторгнення

Державне бюро розслідувань (ДБР) заблокувало роботу українського концерну, який продовжував забезпечувати російський військово-промисловий комплекс продукцією навіть після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Вартість арештованого майна концерну сягає 1 млрд грн. За даними джерел УП, ідеться про концерн NICMAS, що належить нардепу 3-го і 4-го скликань Григорію Дашутіну.

Як повідомили у середу, 23 листопада, у ДБР, викрили та заблокували міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та об'єктів критичної інфраструктури Росії.

«Бюро також унеможливило участь зрадників-колаборантів, колишніх представників однієї з проросійських партій, у тендерних процедурах силових відомств агресора», – йдеться в повідомленні ДБР

За даними слідства, промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства Росії високоефективним та енергозберігаючим обладнанням, необхідним для роботи нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств. Серед них були і структури ВПК.

Концерн посідав друге місце за поставками продукції для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, власники концерну продовжили співпрацювати з РФ, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. З 24 лютого за цією схемою до Росії відправили комплектуючих щонайменше на 190 млн грн.

Зокрема, ДБР зупинило постачання російським виробника зброї та боєприпасів, вертольотів, літаків, космічних апаратів тощо. Під час обшуків у офісах концерну, у одного з керівників концерну та його дружини знайшли російський паспорт.

«Було вилучене листування фігурантів у "месенджерах", з виправданням російської агресії на кшталт "бедные русские, их довели и вынудили", "Украину до конца 2023 заберет РФ" тощо», – додали у ДБР.

Суд наклав арешт на вилучене на майно концерну, включно з заводами у Сумах та Полтаві, а також ТРЦ у Сумах, низку квартир у Києві, елітні авто. Загальна вартість арештованого майна становить понад 1 млрд грн.

Також ДБР ініціювало арешт корпоративних прав та рахунків власників концерну. Невдовзі власникам концерну оголосять про підозри за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

У ДБР не повідомляють назви концерну, однак за даними джерела «Української правди» в правоохоронних органах йдеться про концерн NICMAS, що належить народному депутату 3-го і 4-го скликання Григорію Дашутіну.