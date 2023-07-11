Серед товарів було чимало взуття, парфуфмів та смартфонів

На Буковині прикордонники затримали контрабандиста, який під виглядом гуманітарної допомоги, хотів ввезти в Україну брендові речі. Чоловік перевозив товару на суму майже 1, 6 млн гривень. Серед речей – жіночі сумочки, взуття та парфуми відомих фірм.

Чоловіка з незадекларованим товаром зупинили в пропускному пункті «Дяківці», що в Чернівецькій області. Громадянин України повертався з Румунії додому, і при спілкуванні розповів прикордонникам, що виїздив за межі держави, ніби-то, за гуманітарною допомогою для постраждалого населення від агресії РФ.

Прикордонний загін вирішив оглянути транспорт, на якому приїхав українець. Під час огляду в автомобілі виявили чималу кількість нових речей відомих світових брендів. Серед них були смартфони, сумочки, взуття, парфуми та одяг.

«Загалом при огляді прикордонники з'ясували, що товари, які намагався ввезти українець, приблизно вартували близько 1,6 мільйона гривень. Брендові речі виявили у пункті пропуску "Дяківці" під час поглибленої перевірки автомобіля, яким повертався з Румунії громадянин України. Під час спілкування з чоловіком правоохоронці з’ясували, що він виїжджав за кордон нібито за гуманітарною допомогою для цивільного населення України», – повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Прикордонники та працівники митної служби вилучили товари, які незаконно ввозилися в Україну. Про спробу перевезти контрабанду з Румунії в Україну під виглядом гуманітарної допомоги також повідомили правоохоронців Чернівецької області.