На Буковині прикордонники були змушені відкрити стрілянину через те, що не могли зупинити два позашляховики. Після пострілів автомобілі з'їхали в лісові хащі, з них вибігли чотири чоловіки, і почали втікати лісом в бік румунського кордону.

Порушників на автомобілях виявили вранці вчора, 4 липня, на одному з контрольних постів в Чернівецькому районі. Чоловіки їхали лісовими хащами на двох позашляховиках. Охоронці кордону відділу «Красноїльськ» намагались зупинити для перевірки автомобілі, однак водії почали втікати.

«Автомобілі рухались у напрямку українсько-румунського кордону близько 9:00 години. Однак водії проігнорували вимогу прикордонників зупинитися та продовжили їхати в бік державного кордону. Затримати правопорушників вдалося після переслідування та попереджувальних пострілів вгору», – повідомили в Західному регіональному управління Держприкордонслужби України.

Коли ж водії все-таки зупинили свої автомобілі, то покинути транспорт і почали пішки втікати через лісові хащі в бік румунського кордону. Прикордонному загону вдалося затримати чотирьох чоловіків, які виявилися мешканцями населеного пункту Красноїльськ Чернівецького району. Військовослужбовці підозрюють, що порушники причетні до контрабанди тютюну, і для того, щоб не відповідати за незаконне переміщення тютюнових виробів, вирішили утекти.

Про виявлених правопорушників прикордонники повідомили співробітників Нацполіції. ️Стосовно затриманих чоловіків складено протоколи за ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) та ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Буковинцям загрожує штраф в розмірі до 8 755 гривень, або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб.