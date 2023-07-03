Мешканка Закарпаття намагалася незаконно перевезти через кордон майже 1, 5 тис. пачок сигарет

У неділю ввечері, 2 липня, мешканка Закарпаття намагалася незаконно перевезти через кордон майже 1, 5 тис. пачок сигарет. Прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці діставали тютюнові вироби з автомобіля за допомогою болгарки. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Потай перемістити через українсько-румунський кордон тютюнові вироби намагалась жителька Закарпаття, яка для перетину кордону обрала пункт пропуску «Дякове». 1320 пачок сигарет 34-річна українка перед виїздом за кордон спакувала у конструктивні порожнини в задніх крилах та порогах свого автомобіля Peugeot. Щоб дістати прихований тютюн прикордонникам довелось використовувати болгарку.

Сигарети та транспортний засіб у мешканки Закарпаття вилучили. Сума оцінки авто склала 335, 500 тис. грн. Суму оцінки сигарет наразі встановлюють.