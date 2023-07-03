За перевезення контрабанди в громадянина Молдови вилучили авто

Громадянин Молдови намагався вивезти з України різні мазі та БАДи. Прикордонники в пункті пропуску «Мамалига» під час обшуку автомобіля чоловіка виявили близько 120 одиниць різних препаратів медичного призначення. Виявили незаконний товар за допомогою рентгенівського сканера.

Порушника, який намагався незаконно вивезти з України товари, зупинили прикордонники Чернівецького загону. Громадянин Молдови повертався додому з України на власному автомобілі. Під час огляду транспорту прикордонники в багажнику виявили приховані в ніші для інструментів дієтичні добавки.

«Спільна прикордонно-митна оглядова група надалі вирішила оглянути автівку ретельніше. Для цього прикордонники використали ручний рентгенівський сканер Videray, за допомогою якого в дверцятах транспорту також знайшли приховані дієтичні добавки та фітопрепарати українських виробників», – повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Загалом працівники пункту пропуску виявили 120 пакувань препаратів. У свою країну громадянин Молдови намагався вивезти мазі, чаї, суміші та фітосвічки українського виробництва.

За порушення правил перетину кордону у чоловіка вилучили автомобіль Audi, а незаконний товар конфіскували та відправили на експертизу. Загалом вартість БАДів та автомобіль оцінили у 160 тис. гривень.