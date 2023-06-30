Видання направили на експертизу

На Буковині чоловік намагався перевезти через кордон дві старовинні книги – «Календарь на 200 лет» 1857 року та «Святое Евангелие» 1865 року. Раритетні видання виявили прикордонники під час огляду речей. Стародруки передали на експертизу.

Два видання XIX століття за кордон через пункт пропуску «Дяківці» намагався вивезти громадянин України. Прикордонники зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz для перевірки. Власник авто зазначив, що нічого цінного не везе.

«Раритети прикордонники Чернівецького загону спільно з представниками митної служби виявили під час поглибленого огляду мікроавтобуса Мерседес, яким українець їхав до сусідньої країни», – повідомили в Державній прикордонній службі України.

У «Календарі» є чимало розділів з економічними та місячними прогнозами. Євангелією та Календар видані в Москві. Наразі виявлені предмети направлені на експертизу.

Нагадаємо, що того ж дня на українсько-угорському кордоні на Закарпатті затримали автомобіль, у якому перевозили картину відомого австрійського художника Еміля Барбаріні. Її перевозили в мікроавтобусі й планували доставити в Чехію.