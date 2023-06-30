Картина ймовіно написана наприкінці ХІХ-початку ХХ століть

На українсько-угорському кордоні на Закарпатті затримали автомобіль, у якому перевозили картину відомого австрійського художника Еміля Барбаріні. Її перевозили в мікроавтобусі й планували доставити в Чехію.

Як повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опівночі 30 червня у пункті пропуску «Тиса» військовослужбовці Чопського загону спільно з митниками виявили в багажнику автомобіля Mercedes картину, що була серед особистий речей пасажирів. Мікроавтобус прямував на виїзд із України до Угорщини. Зі слів водія, її попросили перевезти у Чехію як подарунок.

Правоохоронці попередньо встановили, що це картина відомого австрійського художника Еміля Барбаріні, який писав наприкінці ХІХ – початку ХХ століть. Картина виконана на дерев’яній дошці у жанрі сільського пейзажу.

Наразі її вилучили митники, художню та історичну цінність картини визначать експерти.