Політ БПЛА з українськими праворами на територію Угорщини міг спричинити міжнародний інцидент

Прикордонники західного регіонального управління ДПСУ викрили контрабандиста, який намагався переправити понад 20 пакунків з сигаретами до Угорщини за допомогою дронів. Загалом чоловік хотів відправити понад 3300 пачок сигарет, повідомили у п'ятницю, 2 червня, у прес-службі ДПСУ.

Контрабандист намагався переправити сигарети вночі, поблизу одного з сіл Берегівського району. Його виявили військовослужбовці перед тим, як він встиг підняти дрони в повітря.

«Завдяки інформації, здобутій співробітниками оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, 32-річного контрабандиста застали безпосередньо перед підготовкою безпілотників до вильоту. Місце злету військовослужбовці відділу «Вилок» спільно з оперативниками прикордонного загону виявили на околиці села в Берегівському районі», – повідомили у прес-службі західного управління ДПСУ.

На місці затримання правоохоронці виявили чотири безпілотники з прив'язаними до них пакунками сигарет, три пульти управління дронами, два ноутбуки з маршрутами польоту до Угорщини, 26 змінних батарей та 20 змінних гвинтів. Загалом контрабандист намагався переправити 3360 пачок сигарет у 21 пакунку.

«При цьому на деяких літаках були нанесені зображення українського прапора та герба, можна лише уявити, які наслідки міг спричинити інцидент з безпілотником з українською символікою на території Угорщини», – додали у прес-службі ДПСУ.

Правоохоронці передали до територіального управління БЕБ у Закарпатській області повідомлення про ознаки злочину за ст. 204 ККУ (контрабанда). Чоловіку загрожує штраф.