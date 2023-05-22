Львів’янин намагався провезти 15 пневматичних гвинтівок, 1,6 тис. упаковок з набоями, 119 прицілів до гвинтівок, понад 230 ножів та електрошокери

На українсько-польському кордоні митники виявили партію зброї у водія рейсового автобуса, що курсував до Перемишля. Львів’янин намагався перевезти 15 пневматичних гвинтівок, 1,6 тис. упаковок з набоями, 119 прицілів до гвинтівок, понад 230 ножів та електрошокери.

Як вказано у повідомленні Львівської митниці за 22 травня, у пункт пропуску «Шегині – Медика» прибув автобус сполученням «Стрий – Перемишль». Для проходження митного контролю водій – 50-річний львів'янин, обрав смугу руху «червоним коридор», та вказав у декларації, що перевозить особисті речі.

Під час огляду працівники митниці виявили в салоні та в багажнику автобуса незадекларований товар без ознак приховування: 15 пневматичних гвинтівок, більше 1600 упаковок з набоями, та майже 119 прицілів до гвинтівки, 236 ножів, 50 ліхтарів – електрошокерів, 50 одиниць тактичних кріплень.

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол, згідно із ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами). Виявлену зброю та спорядження вилучено. Його вартість буде встановлена додатково. Справа розглядатиметься у суді.