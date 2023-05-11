Гроші виявили у пасажирки мікроавтобуса, яка перетинала польсько-український кордон

На Львівщині в пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники затримали жінку, яку хотіла ввезти в Україну незадекларовані 800 тис. грн.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, 11 травня 43-річна мешканка Донецької області у мікроавтобусі Mercedes перетинала польсько-український кордон на в’їзд в Україну. Під час перевірки мікроавтобуса прикордонники та митники виявили 800 тис. грн, які жінка приховувала в сумці серед особистих речей.

Прикордонники склали адмінпротокол. Майже 400 тис. грн вилучили працівники митниці, решту – 10 тис. євро [майже 400 тис. грн] повернули жінці.

Зазначимо, що згідно з законом без декларування через кордон можна перевозити до 10 тис. євро.