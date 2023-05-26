Митники конфіскували товар у перевізника

Працівники Львівської митниці зафіксували спробу привезти в Україну 3,5 тонни незадекларованих електричних ліхтариків. У прес-службі Львівської митниці у п'ятницю, 26 травня, розповіли, що перевізник надав неправдиву декларацію, в якій занизив кількість товару.

Перевізникові загрожує штраф у розмірі вартості товару. «Під час огляду вантажу було встановлено, що загальна кількість товару на 35 780 одиниць більше, ніж зазначено в декларації. За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Незадекларований товар вагою 3,5 тонни тимчасово вилучено, його вартість встановлять додатково», – повідомили у прес-службі Львівської митниці.

На фото, які опублікували митники, є ручні та налобні ліхтарики, USB-лампи, які виготовлені в Китаї.

Нагадаємо, що львівські митники у пункті пропуску «Рава-Руська» конфіскували 23 тонни контрабандного білоруського добрива вартістю приблидно півмільйона грн. У декларації перевізника йшлось, що добриво виготовили у Казахстані.