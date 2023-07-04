Безпілотник та сигарети передали співробітникам Нацполіції

У понеділок ввечері, 3 липня, на Закарпатті прикордонники виявили безпілотник, яким намагалися переправити майже 400 пачок сигарет до Румунії. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Як йдеться в повідомленні, прикордонники відділення «Великий Бичків» Мукачівського загону виявили безпілотник на відстані 800 метрів до кордону. Ним намагались доправити до сусідньої Румунії тютюнову контрабанду.

Повітряну оборудку вдалось викрити завдяки інформації від співробітників внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби Мукачівського прикордонного загону. Під час перевірки інформації пошукова група виявила саморобний безпілотний літальний апарат, всередині якого було майже 400 пачок сигарет.

Наразі прикордонники встановлюють осіб, причетних до незаконного переміщення сигарет. Безпілотник та сигарети передали співробітникам Нацполіції.