Хлопчику потрібна генна терапія препаратом Elevidys

З вівторка, 17 лютого, до дня народження Марка Гладиша, львів’ян запрошують долучитись до флешмобу. У хлопчика підтверджений важкий діагноз – м’язова дистрофія Дюшенна. Це генетичне захворювання, яке поступово забирає силу м’язів і впливає на якість життя дитини.

Для хлопчика є шанс зупинити прогресування хвороби — генна терапія препаратом Elevidys, яка може дати можливість жити активніше та зберегти рухливість.

«Саме тому у Львові 17 лютого стартує важлива ініціатива — флешмоб підтримки для Марчика, який потребує термінової допомоги на лікування. Всіх мешканців громади запрошують долучитися до доброго флешмобу та разом допомогти дитині наблизитися до мети. Флешмоб має просту, але символічну ідею: згадайте себе у чотири роки та поділіться своїм дитячим фото, щоб подарувати Марчику частинку тепла, підтримки й віри», – повідомляють організатори.

Флешмоб стартує 17 лютого

Щоб долучитися до флешмобу, треба 17 лютого завантажити у соцмережі своє фото у віці чотирьох років та додати підпис: «Дякую за щасливе дитинство! #РазомДоЩасливогоДитинстваМарчика».

«Кожна, навіть найменша допомога, наближає дитину до лікування та дає шанс на щасливе майбутнє. Кожен допис — це не просто фото, а знак єдності та підтримки, який показує Марчику та його родині, що вони не самі. Разом ми можемо зробити день Марчика яскравішим, а його шлях до одужання — коротшим», – закликають організатори.

Реквізити для допомоги:

БФ «ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ»

Благодійний внесок на лікування Марка Гладиша

ПриватБанк: 4149 4993 9673 8112

Monobank: 4441 1111 2058 0216

Ощадбанк: 5167 8032 8336 1793

PayPal: nastysia.kosia@gmail.com

БФ «Із янголом на плечі»

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

IBAN: UA163052990000026000031042632

Призначення платежу: Благодійний внесок для Марчика Гладиша

БФ «МАРК ЖИВИ»

Банк: Кредобанк

ЄДРПОУ: 45817726

IBAN: UA333253650000026004011964839

Призначення платежу: благодійні пожертви для Гладиша Марка

USD monobank IBAN:

UA463220010000026209354332673

SWIFT/ BIC Code: UNJSUAUKXXX

HLADYSH ANASTASIIA

EUR monobank IBAN у мажах Європи:

GB93CLJU00997190364904

BIC Code: CLJUGB21

HLADYSH ANASTASIIA

EUR monobank IBAN:

UA253220010000026204354315082

SWIFT/ BIC Code: UNJSUAUKXXX

HLADYSH ANASTASIIA