Марко Гладиш хворіє на м’язову дистрофію Дюшена

18 лютого у Львові відбудеться благодійний концерт на підтримку 4-річного Марка Гладиша – хлопчика, який з раннього дитинства бореться з рідкісною генетичною хворобою. Під час концерту до дня народження Марка збиратимуть гроші на його лікування.

Львів’ян просять долучитися до благодійного концерту за донат, аби підтримати збір коштів на лікування м’язової дистрофії Дюшена – рідкісного прогресуючого генетичного захворювання.

Благодійний концерт відбудеться 18 лютого з 19:00 до 21:00 у Центрі Довженка. У концерті візьмуть участь Львівський муніципальний хор «Гомін», військовий оркестр Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та скрипаль-віртуоз Олександр Божик. Ведучий події – Михайло Коренев.

Формат концерту – запрошення-подяка за благодійний внесок. Рекомендований донат – від 500 грн. Після здійснення благодійного внеску учасників просять надіслати скрін підтвердження оплати на номер (097) 462 92 46 (Юрій Федечко) у Viber або Telegram. Запрошення з посадковими місцями бронюються на прізвище благодійника. Їх можна отримати перед концертом або з доставкою за домовленістю.

«Марчик запрошує нас на своє 4-річчя. І це не просто концерт – це можливість разом зробити найважливіший подарунок у його житті. Наші “квитки” – це запрошення і подяка за благодійний внесок. Ми бачимо великий відгук людей і громад, які приїжджають цілими колективами. Дуже хочеться, щоб таких прикладів було ще більше», – зазначає організатор події та представник БФ «Із янголом на плечі» Юрій Федечко.

Зазначимо, що м’язова дистрофія Дюшена – рідкісне генетичне захворювання, яке поступово призводить до втрати рухових функцій і здатності самостійно дихати. Єдиний шанс зупинити розвиток хвороби – спеціалізоване лікування вартістю 122 млн грн. Родина хлопчика збирає кошти вже понад рік і потребує підтримки всієї громади.

Реквізити для допомоги Маркові Гладишу:

БО ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ БФ

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Номер рахунку UA16 305299 00000 26000031042632

ЄДРПОУ/ІПН 41411833

Призначення платежу: Благодійний внесок На лікування Марка Гладиша

Банк: ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833

рахунок UA913253650000026008011024214

Призначення : благодійний внесок для Марчика Гладиша

Картка ПриватБанку

5169 3305 2176 1400

ЛІКПЕЙ : https://www.liqpay.ua/uk/checkout/card/i76797982848

МОНО https://send.monobank.ua/jar/9ygNbx9oSZ