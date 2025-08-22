Нараз діти отримують безкоштовне харчування у початковій школі та у прифронтових регіонах

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко пообіцяла у 2026 році зробити харчування у школах безкоштовним для усіх дітей, однак фінансування на втілення обіцянки наразі не передбачено.

21 серпня під час освітньої конференції «Серпнева-2025» Юлія Свириденко повідомила про плани забезпечити усіх школярів із 1 по 11 клас безкоштовним харчуванням у школах із 2026 року. Вона зазначила, що відповідну задачу дали міністру освіти та міністру фінансів.

«Нам треба не лише передбачити фінанси, а й інфраструктурну готовність міст до того, щоб здійснювати забезпечення дітей з 1 по 11 клас якісним харчуванням по всій території України, не тільки на прифронтових територіях», – сказала Юлія Свириденко.

Як повідомляв ZAXID.NET, із вересня 2025 року учні початкової школи у всіх регіонах та учні 5-11 класів у школах прифронтових громад будуть забезпечені безоплатним харчуванням у школах. Кабінет міністрів України перерозподілив на це 779,8 млн грн з державного бюджету.