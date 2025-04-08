Повертаючись із тривалої подорожі, інколи хочеться сказати: «Ну коли вже додому?». Як правильно писати «додому» чи «до дому»: разом чи окремо?

У подкасті «Українізейшн: (за)боронити мову» розповідають, що обидва варіанти написання є правильні, але вони залежать від контексту.

Зазвичай «додому» – це прислівник, а в реченні – найчастіше обставина місця, що відповідає на питання «куди?». У такому випадку «додому» правильно писати разом.

Інколи «до дому» варто писати окремо, коли говоримо про прийменник з іменником, що відповідає на питання «до чого?». Тобто, коли йдеться буквально про якусь будівлю.

Правильні приклади використання «додому» та «до дому»:

«Ця поїздка була така виснажлива, хочу скоріше потрапити додому ».

». «Мій брат пише, що через два тижні зможе приїхати додому у відпустку».

у відпустку». «Він підійшов до дому , але не зайшов у середину».

, але не зайшов у середину». «Кур’єр зможе піднятись до дому, тому не доведеться нести важкі сумки самій».

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