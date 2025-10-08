Школярка принесла гроші в редакцію ZAXID.NET

11-річна Юліанна Маланчак зібрала трилітрову банку копійок для Збройних Сил України. Ініціатива дівчинки народилася близько півтора року тому – вона хотіла підтримати захисників.

«Банку з копійками почали наповнювати поступово десь півтора роки тому, – каже Роман Маланчак батько Юліанни, – Хто міг, то помагав, щось підносив, а дочка собі у банку закидала».

Тато Юліанни розповів, що вранці дорогою до школи вони з дочкою слухали радіо – і на Люкс FM оголосили, що збирають гроші для спецпідрозділу KRAKEN. «Це була її ініціатива, вона хотіла чимось допомогти хлопцям на фронті. Навіть на банці написали «Для ЗСУ», – каже Роман Маланчак.

Після почутого на радіо, Юліанна з батьком принесли трилітрову банку з копійок в редакцію ZAXID.NET.