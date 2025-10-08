Після оголошення на радіо про збір для ЗСУ, 11-річна львівʼянка принесла трилітрову банку монет
Школярка задонатила гроші для спецпідрозділу KRAKEN
11-річна Юліанна Маланчак зібрала трилітрову банку копійок для Збройних Сил України. Ініціатива дівчинки народилася близько півтора року тому – вона хотіла підтримати захисників.
«Банку з копійками почали наповнювати поступово десь півтора роки тому, – каже Роман Маланчак батько Юліанни, – Хто міг, то помагав, щось підносив, а дочка собі у банку закидала».
Тато Юліанни розповів, що вранці дорогою до школи вони з дочкою слухали радіо – і на Люкс FM оголосили, що збирають гроші для спецпідрозділу KRAKEN. «Це була її ініціатива, вона хотіла чимось допомогти хлопцям на фронті. Навіть на банці написали «Для ЗСУ», – каже Роман Маланчак.
Після почутого на радіо, Юліанна з батьком принесли трилітрову банку з копійок в редакцію ZAXID.NET.