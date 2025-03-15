Мер Львова підписав угоду з ЄБРР на 10 млн євро для функціонування міста під час війни

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про підписання угоди з ЄБРР на 10 млн євро, яка допоможе місту стабільно функціонувати під час війни. Завдяки угоді, у березні Львівська міськрада спрямує 124 млн грн на підтримку армії.

«Ці кошти підуть на закупівлю дронів, систем радіоелектронної боротьби, БПЛА, а також субвенції на зброю та автомобілі для наших захисників», – написав Андрій Садовий.

Він повідомив, що така масштабна підтримка стала можливою, зокрема, завдяки угоді, яку він цього тижня підписав у Лондоні з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Ця домовленість передбачає залучення до 10 мільйонів євро фінансування, яке допоможе місту стабільно функціонувати в умовах війни.

«Саме завдяки підтримці міжнародних партнерів ми можемо ефективніше використовувати кошти міського бюджету та спрямовувати їх на найважливіше зараз – нашу армію. Працюємо разом заради перемоги!», – додав мер Львова.

Нагадаємо, що у 2024 році Львів скерував 1,1 млрд грн на допомогу військовим: 635 млн грн скерували на закупівлі і 465 млн грн – на субвенції. На 2025 рік на підтримку військових у міському бюджеті вже передбачили 1 млрд грн.