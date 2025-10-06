Міська влада Сокаля почала реалізацію реформи «Нової української школи» на два роки швидше, ніж це визначило Міністерство освіти – у 2025 замість 2027 року. Реформа, зокрема, передбачає ліквідацію десятих класів у деяких школах та переведення учнів в інші навчальні заклади. Проти запровадження цих змін виступили батьки школярів ліцею №3 у Сокалі.

Ще у 2019 році Міносвіти оголосило, що Нова українська школа (НУШ) є ключовою освітньою реформою, за якою планують модернізувати школи. Зокрема міністерство акцентує на створенні двох напрямів – академічного та професійного. Академічний напрям орієнтований на поглиблене вивчення окремих предметів, а професійний напрям спрямований на формування базової професійної підготовки.

Міністерство освіти наголошує: навчатися за новим стандартом учні почнуть з 1 вересня 2027 року – це буде перший потік НУШ. До цього часу затверджуватимуть навчальні програми, курси та предмети. А також реформа передбачає створення ліцеїв III ступеню – ці навчальні заклади мають бути обладнані усім необхідним. З 2025 року розпочнеться пілотування реформи.

За концепцією НУШ, ліцеї ІІІ ступеня — це заклади профільної освіти для старшокласників. Тут учні 10-12 класів мають поглиблено вивчати обрані предмети. Такі ліцеї повинні мати сучасні класи, лабораторії, бібліотеки, спортзали та їдальні, а також забезпечувати інклюзивне середовище.

Плани міністерства, які взялась реалізовувати сокальська влада, викликали конфлікт між батьками й учнями з одного боку та управлінням освіти міської ради з іншого. Батьки учнів ліцею №3 виступили проти ліквідації десятого класу і переведенні школярів в ліцей №1. А директор ліцею №3 Микола Бобрецький стверджує: заклад, куди скеровують їхніх учнів, зовсім не відповідає вимогам – нема ремонту й спеціального облаштування.

Батьки пояснюють, що основою проблеми стало не рішення про реформування мережі шкіл, а те, що їхнім дітям не дали закінчити 2025/2026 навчальний рік у рідній школі. Хоч для цього були всі передумови. Адже за планом впровадження НУШ, реформування школи для старшокласників, обрання профільного напряму та створення окремого простору мали б відбуватися з 1 вересня 2027 року. Натомість сокальська влада, кажуть батьки учнів, вирішила прискорити процес та відрахувати учнів 10 класу з ліцею №3 вже цього навчального року і перевести школярів у ліцей №1.

Мер Сокаля Сергій Касян своїм розпорядженням від 18 липня 2023 року вказав, що з 1 вересня 2027 року змінюватимуть типи навчальних закладів за рефомою НУШ.

30 травня 2025 року мер видав ще одне розпорядження, в якому вказав, що з 3 червня 2025 року директори усіх шкіл громади повинні видати накази про відрахування та переведення учнів 10 класів. У документі пояснюється, що підставами для такого рішення є соціально-економічна ситуація та результати громадського обговорення. Проте у розмові зі ZAXID.NET Христина Чернявська, мама однієї із десятикласниць, розповіла, що міська рада не надала протоколи громадських обговорень на її запит, а інших обґрунтувань щодо пришвидшення реформи влада не зазначає.

Директор школиМикола Бобрецький наголошує: це розпорядження мера вийшло вже після того, як він на святковій лінійці 30 травня оголосив, що дев’ятикласників переводять у 10 клас. Він каже, що ситуація перебуває поза рамками закону, бо ніхто не має права відраховувати учнів зі шкіл. Легально відрахувати учня зі школи можна лише за заявою батьків.

Після розпорядження мера від 30 травня 19 школярів-десятикласників з ліцею №3 перевели в іншу школу. Проте ще 22 учнів залишилися на навчання в ліцеї, оскільки їхні батьки переконані: діти мають повне право навчатися саме в цьому освітньому закладі.

«Діти вступали до ліцею №3 саме заради посиленої програми іноземних мов. Вони мають по вісім уроків англійської мови на тиждень і спеціальні підручники. Тепер їхній 10 клас просто «викинули» з офіційної мережі учнів». За її словами, батьки решти 22 учнів разом із депутатами міськради оскаржують рішення у суді. «Наших дітей позбавляють права на повну середню освіту, а на педагогів чинять тиск», – наголошує мама десятикласниці Христина Чернявська.

Батьки дітей переконані, що Сокальський відділ освіти не має підстав відмовляти школярам у навчанні в ліцеї №3, тому наступним кроком стало звернення до Міністерства освіти і реєстрація заяви про вчинення злочину, адже батьки вважають – дії міської ради є незаконними.

Директор Микола Бобрецький у розмові зі ZAXID.NET розповів, що міський голова та його заступники викликали його та змушували відрахувати учнів.

«У серпні начальник освіти, заступники та голова громади викликали мене до себе. Вони наполягали написати наказ про відрахування дітей. Я відповів, що не можу цього зробити, бо наказ про переведення дітей з 9 в 10 клас я написав згідно з чинним законодавством», – розповідає директор.

З його слів, весь ліцей опинився під тиском, адже його змушують відрахувати учнів, переписати документи заднім числом, а проти нього самого триває службове розслідування. В останніх листах директору міськрада вказала, що за невиконання розпорядження усім 55 працівникам школи не виплачуватимуть зарплату.

«Я з колективом провів зустріч і сказав, що ми нічого не порушили, жодного пункту законодавства. А якби я порушив закон, мене би вже давно звільнили з роботи». Тому Бобрецький наголосив, що всі працюють, як і раніше: «Діти з 1 вересня по сьогоднішній день навчаються в 10-му класі, ходять на уроки, вчителі з ними працюють. Ми все записуємо в електронних журналах», – каже Бобрецький.

За словами директора, він вніс школярів в електронну базу, проте начальниця освіти Леся Ковалишин самовільно втрутилася в цю мережу і викреслила 22 учнів 10 класу, які залишилися в ліцеї №3.

ZAXID.NET запитав керівницю відділу освіти, чому школу реформують у 2025 році. Чиновниця лише зазначила, що рішення реформувати школу швидше на два роки прийняла міська рада, бо в міста просто немає грошей на утримання навчального закладу.

«З 2027 року мали відбуватися трансформування. І, власне, батьківський комітет наголошує на тому, що школу намагаються пришвидшено трансформувати. Рішення приймає засновник. Це заклад комунальної власності. Тобто плани трансформації треба було прийняти до 1 вересня 2024 року» – зазначила Леся Ковалишин.

Вона також додала, що сокальська громада є дотаційною і не може самостійно покрити всі витрати. Тому було ухвалено рішення швидше провести реформу НУШ. Натомість директор ліцею №3 не погоджується із обгрунтуванням керівниці про брак грошей. Він зазначає, що гроші нараховуються з державної субвенції, а місцева влада покриває школі лише витрати за комунальні послуги. «Чи в школі буде 200 дітей, чи 500 – різниці нема. Все одно сокальській владі треба буде платити і за світло, і за газ», – наголошує Бобрецький.

За словами мами десятикласниці Христини Перетятко, частина батьків, побоюючись конфліктної ситуації, добровільно перевела дітей до школи №1. А батьки решти 22 учнів разом із депутатами міськради оскаржують рішення у суді.

«Наших дітей позбавляють права на повну середню освіту, а на педагогів чинять тиск», – наголошують батьки.

«Найбільше, що нас вражає, що ніхто не думає про дітей. Ніхто. Тобто діти - це лише цифри для відділу освіти. Але ж ні – це живі люди. У 16 років вони вже мають власну думку і хочуть залишитися в цій школі», – додає Христина Чернявська.

Сьогодні ситуація в Сокалі залишається неврегульованою. Батьки, директор та педагогічний колектив продовжують відстоювати право на освіту в Сокальському ліцеї №3, звертаючись до суду та Міністерства освіти. Громада стикається з бюрократичними перепонами, адміністративним тиском і невизначеністю щодо майбутнього дітей. Та, незважаючи на конфлікт, 10-класники далі навчаються в Сокальському ліцеї №3, а вчителі працюють, навіть попри те, що їм загрожує невиплата зарплати.

Директор Микола Бобрецький закликає владу до конструктивного діалогу: «Потрібно знайти рішення, яке відповідає закону та працюватиме в інтересах дітей. Наше завдання – дати учням можливість закінчити школу, яку вони обрали, без примусових переведень».