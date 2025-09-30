У Суховолі відкрили школу на 500 учнів

У селі Суховоля Зимноводівської громади поблизу Львова завершили будівництво школи для 500 дітей, яку будували дев’ять років. Про відкриття школи у вівторок, 30 вересня, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Будівництво школи у Суховолі розпочали ще у 2016 році, але через нестачу фінансування об’єкт перетворився на довгобуд. У 2023 році проєкт став переможцем конкурсного відбору кредитної програми відновлення України у співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), за рахунок якої вдалося завершити будівництво.

«Тут провели масштабні роботи: завершили зведення та перекриття двох поверхів навчального корпусу, встановили покрівлю та вікна, утеплили фасад і облаштували внутрішні приміщення, включно з харчоблоком, спортивними та актовим залами, котельнею та укриттям, а також провели благоустрій території та встановили необхідне обладнання», – розповів голова ЛОВА.

У Суховолі відкрили школу-довгобуд (фото ЛОВА)

Загальна вартість будівництва – понад 220 млн грн. З них: державний бюджет – понад 181 млн грн, обласний – 1,3 млн грн, місцевий – понад 37 млн грн.

Максим Козицький подякував представникам ЄІБ, ПРООН в Україні та місцевій владі за реалізацію проєкту.