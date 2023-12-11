У Суховолі Зимноводівської громади планують завершити будівництво школи на 500 учнів, яке розпочали ще у 2016 році. Як повідомили ZAXID.NET в Зимноводівській сільській раді, проект потрапив до програми співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), з якого на школу спрямують 164,3 млн грн, решта – понад 53 млн грн ПДВ та інших витрат з власного бюджету компенсує сільська рада. У зв’язку з цим, 5 грудня 2023 року, оголосили тендер на будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Суховоля вартістю 217,5 млн грн. Завершити роботи поки що планують в грудні 2024 року.

У 2021 році сільрада уклала договір із ТОВ «Аспект інвестбуд» на добудову школи за 110 млн грн. Об’єкт включили до програми президента України «Велике будівництво». Вже під кінець січня 2022 року перший заступник голови Львівська ОВА Андрій Годик обіцяв, що у вересні 2023 року діти зможуть вчитися в новій школі. Проте після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну об’єкт заморозили, а з підрядником розірвали договір.

«Коли ми в 2021 році оголошували цей тендер, ми дуже мали надію, що до кінця 2022 року зробимо цю школу, тому що шкода цих коштів, які попередня влада в Суховолі, ще до децентралізації витратила на те, щоб збудувати. Там дуже великі масштаби. Якщо ця школа постоїть два три роки – це будуть «закопані» гроші. Коли в наше ОТГ приєднали Суховільську сільську раду, перше питання, яке було висунуте від жителів – чи завершать їхню школу», – пояснює завідувачка сектору з питань закупівель Зимноводівської сільської ради Ярина Смалюх.

Поруч недобудованої нової школи знаходить приміщення старої, де діти навчаються у дві зміни через нестачу місць. Навіть деякі школярі мусять їздити на навчання до Львова.

Недобудована школа в Суховолі станом на червень 2021 року (фото з Facebook Андрія Година)

У серпні 2023 року ЛОВА повідомила про те, що Львівщина отримає 646 млн грн від Європейського інвестиційного банку на реалізацію 8 проектів, серед яких також школа в Суховолі. Зокрема, на її добудову спрямують 164,3 млн грн.

«По угоді між державно Україна і Європейським інвестиційним банком – вони фінансують тільки основні видатки. Видатки по погашенню ПДВ вони не фінансують, тому суму, яка складає залишок – повинно складати ПДВ. Якщо буде ще якась інша вартість, залишкова, також повинен фінансувати кінцевий бенефіціар [Зимноводівська сільська рада]», – пояснив заступник сільського голови Назар Гнатишин.

У Зимноводській сільській раді пояснили, що після перерахунку вартість добудови школи зросла, нібито через інфляцію. 5 грудня на сайті держзакупівель Prozorro з’явився тендер на завершення будівництва ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Суховоля. Очікувана вартість – 217,5 млн грн. Початок аукціону запланований на 14 грудня, тоді мають обрати фірму-підрядника.

Нагадаємо, будувати школу почали ще в 2016 році, замовником виступав відділ освіти Городоцької РДА. У період з 2016 до 2019 років підрядники встигли вимурувати більшу частину основної будівлі, провести часткове накриття та встановити вікна. Потрібно ще облаштувати спортивний та актовий зали, майстереню для трудового навчання, будівлю котельні, гараж на два шкільні автобуси, трансформаторну підстанції, підвести інженерні мережі тощо.

Майбутня школа розрахована на 500 учнів (фото 2021 рік з Facebook Андрія Година)

За проведення робіт тричі бралися різні фірми – ТОВ БРП« Технобуд» (2016 р.), ТОВ «Будівельний – Регіон» (2017 р.), ТОВ «Карпатбуд» (2019 р.). Остання обіцяла добудувати школу за 109,5 млн грн, але наприкінці 2020 року замовник розірвав угоду з підрядником, обґрунтувавши це передачею повноважень органам місцевого самоврядування. Суховоля перейшло у підпорядкування Зимноводівської сільської ради, після чого близько двох років на території школи ніяких робіт не було. Тоді у ЛОВА повідомляли, що від початку будівництва на об’єкт скерували майже 31 млн грн, а загальну вартість оцінили в майже 145 млн грн.